Diego Lopes revela surpresa com facilidade para ser reserva imediato da luta pelo cinturão do UFC

"Isso me empolga muito, de verdade. Se algo acontecer, eu lutar pelo cinturão e vencer, minha vida seria um filme. Seria uma loucura. Após a luta, expressei o desejo de ser o reserva, simplesmente disse ao UFC, 'Ei, se vocês precisarem de um reserva, estou disponível e pronto. Se não, gostaria de lutar em dezembro contra Volkanovski, se ele estiver disponível'. Foi isso. Algumas semanas se passaram e o UFC enviou um e-mail dizendo que eu seria o reserva e pronto. Foi muito mais fácil do que eu esperava. Estou fazendo a preparação adequada como se estivesse lutando no card. Planejo bater bem o peso e estar em forma", declarou o atleta.

Registro de Diego no MMA

Diego Lopes, de 29 anos, é um talento do MMA e está em alta no UFC. O atleta é o terceiro colocado no ranking do peso-pena da companhia e é especialista em jiu-jitsu. Tanto que o profissional é o responsável por aperfeiçoar o grappling de Alexa Grasso, ex-campeã do peso-mosca (57 kg) da empresa. No esporte desde 2012, o manauara venceu 26 lutas, sendo 22 pela via rápida (12 por finalização e dez por nocaute), e perdeu seis vezes. Seus principais triunfos foram sobre Brian Ortega, Dan Ige e Sodiq Yusuff.