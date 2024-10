Popó atrela dificuldade em luta de boxe contra El Chino à idade

No último sábado (12), em São Paulo, Acelino Freitas liderou mais uma atração do Fight Music Show e o resultado foi o mesmo: vitória. No entanto, dessa vez, o tetracampeão mundial de boxe não teve vida fácil ao medir forças com Jorge 'El Chino' Miranda na quinta edição do evento. Após superar o rival por pontos, 'Popó' mostrou toda sua sinceridade ao analisar a batalha.

Em entrevista à ESPN Brasil, o veterano, de 49 anos, reconheceu que teve mais dificuldade em lidar com o argentino não só por ele ser um boxeador profissional. Vale lembrar que, nas edições anteriores do Fight Music Show, Popó empatou com Whindersson Nunes e nocauteou Jose 'Pelé' Landi, Junior Dublê e Kleber 'Bambam' em segundos.

Contudo, contra 'El Chino', 'Popó' protagonizou uma luta dramática. No ringue, o brasileiro mostrou poder, mas se cansou rápido e foi abalado ao receber golpes poderosos do adversário. Ciente do risco que correu em combate, Acelino atrelou tal dificuldade à idade avançada para competir nos esportes de combate. Tanto que o veterano já avisou que essa foi sua última luta contra um pugilista profissional.