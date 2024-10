Filho de Popó impressiona no Fight Music Show e desafia filho de Anderson Silva

Assim como Acelino Popó, Iago Freitas também venceu no Fight Music Show 5. No evento realizado no último sábado (12), em São Paulo, o filho do tetracampeão mundial de boxe enfrentou Paulo Roberto e precisou de apenas um round para nocautear. Após a grande vitória, o atleta, ainda no ringue, surpreendeu ao desafiar Kalyl Silva, filho de Anderson Silva, para uma luta na nobre arte.

No evento, Iago esbanjou qualidade com as mãos, aplicando um knockdown no adversário em questão de segundos. Com a evidente superioridade, o atleta controlou as ações e voltou a abalar Paulo no final do primeiro round, fazendo o árbitro encerrar a luta. Imediatamente após emplacar a terceira vitória no boxe, o filho de Popó, confiante, 'convidou' Kalyl para provar seu valor no ringue.

A curiosidade é que, em seu último combate, Kalyl também venceu Paulo, por decisão unânime, no Spaten Fight Night. Inclusive, assim como Iago, o filho de Anderson também está invicto no boxe, com três vitórias. Portanto, com experiência e registros semelhantes, o embate entre os atletas se torna viável.