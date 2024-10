Julia Polastri vence por decisão dividida e se recupera no UFC

A luta

Logo no início, Julia acertou uma joelhada na linha de cintura da adversária,. No entanto, McKenna conseguiu grudar na brasileira e a levou para a grade. No clinch, as atletas trocaram golpes, sendo os mais contundentes aplicados por Polastri. Em pé, o duelo seguiu equilibrado. No final do primeiro round, a brasileira causou danos consideráveis na rival com suas joelhadas e cotoveladas.

No segundo assalto, Julia seguiu agressiva e confiante na trocação. Em desvantagem, McKenna voltou a grudar na brasileira para travá-la, mas logo perdeu a posição. Em pé, Polastri perseguiu a oponente e a surpreendeu, indo para suas costas. Na reta final, Cory atacou apostando no boxe, mas Julia se mostrou no controle da situação.

No terceiro e último round, Julia 'caçou' a adversária novamente. É bem verdade que McKenna acertou socos limpos na brasileira, mas não a ameaçou. Por outro lado, Polastri abalou a oponente com um soco. No clinch, a brasileira acertou uma potente cotovelada no rosto de Cory. Correndo atrás do prejuízo, McKenna quedou Julia, mas teve dificuldade para atacar mesmo estando por cima.

Resultados do UFC Vegas 98:

Julia Polastri venceu Cory McKenna por decisão dividida;