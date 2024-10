Mario Bautista se defende de críticas e culpa José Aldo por luta 'morna' no UFC 307

Bastante criticado por sua atuação na polêmica vitória sobre José Aldo no UFC 307, no último sábado (5), Mario Bautista resolveu se defender das acusações de que teria 'estragado' a luta com sua estratégia de jogo. Na ocasião, o promissor peso-galo (61 kg) abusou dos 'clinches' e das tentativas de queda infrutíferas para segurar o 'Campeão do Povo' contra a grade do octógono e pontuar, garantindo o triunfo em uma controversa decisão dividida dos juízes. Porém, para o americano, o lutador manauara também tem culpa pela falta de ação no combate entre eles.

Em entrevista ao 'MMA Junkie Radio', Mario Bautista se defendeu das críticas e jogou parte da culpa pela fraca apresentação dos dois no octógono do UFC 307 em José Aldo. De acordo com o americano, o ex-campeão peso-pena (66 kg) do UFC teve diversas oportunidades para tentar mudar o panorama da disputa, mas não o fez. Portanto, na sua visão, o manauara é tão responsável quanto ele pelo 'morno' confronto do último sábado.