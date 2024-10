Alex Poatan minimiza chance de Jamahal Hill vencer Khalil Rountree em possível luta no UFC

No último sábado (5), em Utah (EUA), Alex Pereira deu continuidade ao seu reinado nos meio-pesados (93 kg) do UFC ao nocautear Khalil Rountree no quarto assalto. Em seguida, Jamahal Hill, que marcou presença no 'Delta Center', fez pouco caso da luta e bocejou, com a clara intenção de provocar os atletas. Sendo assim, o brasileiro também alfinetou o rival ao projetar um possível duelo dele com 'The War Horse'.

Após o UFC 307, um combate envolvendo Rountree e Hill ganhou força na comunidade do MMA. Ciente da especulação, 'Poatan', em sua conta oficial no 'Instagram', opinou a respeito. Como já enfrentou e nocauteou os americanos, o campeão do UFC sinalizou que 'Sweet Dreams' teria sérios problemas ao lidar com a força de Khalil. E a posição do brasileiro se explica.

Vale pontuar que, na recente luta, 'The War Horse', apesar da derrota, ignorou o status de azarão e surpreendeu Alex com sua velocidade e com seu poder, o abalando. Por outro lado, Hill não ofereceu resistência na frente do brasileiro, sucumbindo no primeiro round. Portanto, 'Poatan' cravou que 'Sweet Dreams' também sofreria nas mãos de Khalil.