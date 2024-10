Jon Jones recebe ajuda de campeão olímpico em preparação para o UFC 309

Depois de ficar mais de um ano afastado dos octógonos por causa de uma grave lesão no ombro, Jon Jones voltará à ação no dia 16 de novembro, para defender seu cinturão peso-pesado contra Stipe Miocic, na luta principal do UFC 309, em Nova York (EUA). Para sair vitorioso do seu próximo compromisso, 'Bones' recebeu um reforço de peso no seu camp de treinamento: o campeão olímpico Gable Steveson.

Duas vezes campeão universitário e medalhista de ouro na Olimpíada de Tóquio no wrestling, Steveson chegou a considerar uma carreira no MMA, mas optou por se aventurar no telecatch da WWE e no futebol americano da NFL. Recentemente, o americano desembarcou em Albuquerque, no Novo México (EUA), para auxiliar na preparação de Jon Jones para a disputa de título no UFC 309.

Os primeiros registros dos treinos entre as duas estrelas dos esportes de combate foram compartilhados pelo próprio campeão do UFC nas redes sociais. Na filmagem, inclusive, é possível ver que 'Bones' segue com os reflexos em dia, como mostrou a joelhada voadora que, se tivesse sido aplicada com toda força, poderia ter nocauteado Steveson.