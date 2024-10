Empresário projeta vitória por nocaute de Ankalaev contra Poatan: "Superior em tudo"

"Eu realmente acredito que ele (Ankalaev) vai nocautear o Alex Pereira. Acredito que ele tem todas as ferramentas para fazer isso e acho que ele fará. Não sabia muito sobre o Khalil antes, achava que era aquele lutador meio '50-50'. Ontem, me tornei um fã para a vida do Khalil Rountree, ele derrubou ele (Poatan) duas vezes. Acredito que o Ankalaev tem mais precisão, é bem mais inteligente do que os dois. O queixo do Alex Pereira está um pouco melhor nos meio-pesados. Mas o cara já esteve em tantas guerras, que acredito que seu queixo esteja (comprometido), o que é normal. Não acho que o queixo dele esteja ali 100%. Acho o Alex um grande campeão, mas acredito que Ankalaev é superior em todas as áreas. Acredito que o Ankalaev vai superá-lo no wrestling e grappling, acho que o Ankalaev não será atingido", projetou Ali.

Duelo crucial no UFC 308

Apesar de ser o mais cotado na categoria até 93 kg para encarar Poatan na próxima rodada, Ankalaev precisa superar um grande desafio para se credenciar a tal cenário. Afinal de contas, o wrestler russo entrará em ação no UFC 308, diante de Aleksandar Rakic, quinto colocado do ranking. Poatan, inclusive, aconselhou Magomed a não subestimar as credenciais de seu próximo rival ao já projetar um duelo com o brasileiro sem, sequer, ter o braço erguido no card programado para o dia 26 de outubro, em Abu Dhabi (EAU), primeiro.