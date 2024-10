Efeito Poatan! Khalil Rountree atualiza estado do rosto após cirurgia; veja

Khalil Rountree quase chocou o mundo no UFC 307. No evento realizado no último sábado (5), em Utah (EUA), o americano desafiou Alex Pereira e dificultou a vida do campeão dos meio-pesados (93 kg), mas acabou nocauteado no quarto round. Inclusive, "The War Horse" pagou caro, pois saiu da luta com o rosto desfigurado. Nesta terça-feira (8), o atleta atualizou os fãs sobre seu processo de recuperação.

Em sua conta oficial no Instagram, Khalil revelou que, após a batalha contra Poatan, teve que passar por uma cirurgia chamada septoplastia, que nada mais é do que um procedimento realizado para corrigir um desvio do septo nasal. Vale pontuar que o atleta relatou ter sofrido um corte profundo no nariz três semanas antes de enfrentar o brasileiro.