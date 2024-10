Kayla Harrison desdenha de Norma Dumont e pede 'title shot' no UFC

"Não, eu não a vi (Norma Dumont). Não tenho certeza se eu sei como ela é (risos). Não, eu sei, eu só não a vi. Eu vou lutar com qualquer um, isso realmente não importa. Eu quero lutar pelo título e então quem quiser lutar comigo pelo título depois disso pode vir buscar", afirmou Kayla.

Frustração com a performance no UFC 307

Apesar da vitória e de, provavelmente, ter assegurado o posto de próxima desafiante ao cinturão peso-galo feminino do Ultimate, Kayla não ficou inteiramente satisfeita com sua performance na noite de sábado. Na verdade, a judoca americana admitiu que deixou o octógono um pouco frustrada pelo seu desempenho diante de Ketlen Vieira no UFC 307, e prometeu trabalhar para continuar evoluindo no MMA.

"Estou um pouco decepcionada. Não decepcionada, mas frustrada comigo mesma. Sei que eu sou melhor que o desempenho que tive nesta noite, mas nem sempre seremos perfeitos. Há muito espaço para melhorias para mim, estou animada para voltar na academia e trabalhar nisso", analisou.

Kayla Harrison assinou com o UFC após deixar a PFL, onde conquistou dois títulos do GP peso-leve (70 kg) feminino e tinha status de principal estrela da companhia. No Ultimate, a bicampeã olímpica encontrou um novo desafio: se adaptar ao peso-galo, uma categoria na qual nunca havia competido. E até o momento, a judoca não parece ter tido dificuldades com a transição.

Depois de estrear com vitória sobre a ex-campeã Holly Holm, no UFC 300, em abril deste ano, Kayla conquistou um importante resultado diante da brasileira Ketlen Vieira, no último sábado, por decisão unânime dos juízes. Agora, a top 3 da categoria deve ser escalada como próxima desafiante ao cinturão até 61 kg da organização presidida por Dana White, como adversária da americana de ascendência venezuelana Julianna Peña, que reconquistou o título ao superar Raquel Pennington, também na edição de número 307, em Salt Lake City.