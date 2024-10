Charles Do Bronx anuncia nascimento de segundo filho: "Te amo, príncipe"

Apesar de ser um dos grandes nomes do Ultimate na atualidade, Charles Do Bronx não acompanhou o card do UFC 307 do último sábado (5). Mas o motivo foi nobre e extremamente especial. Afinal de contas, na mesma noite em que a empresa sediou o card numerado em Utah (EUA), o lutador brasileiro presenciou o nascimento de seu segundo filho. Fruto de seu relacionamento com a parceira Vitoria Brum, o pequeno Dominic veio ao mundo bastante celebrado pelo casal.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Charles registrou o momento do parto com uma série de fotos ao lado de seu filho e sua namorada. Com a chegada de Dominic, o especialista de jiu-jitsu agora se tornou pai de segunda viagem. Charles já tem uma filha chamada Tayla, de sete anos, fruto de um antigo relacionamento - a quem, inclusive, o atleta brasileiro homenageou com uma grande e icônica tatuagem na região do peitoral.

"Hoje foi o dia que Deus escolheu para o nascimento do meu príncipe Dominic Oliveira Brum. Só tenho a agradecer a Deus e a Vitoria Brum por tudo e por esse momento maravilhoso. Eu te amo, meu príncipe. E se o seu pai é um leão, você é o Simba", escreveu o ex-campeão peso-leve (70 kg) do UFC, em suas redes sociais.