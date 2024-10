Alex Poatan minimiza chance de sucesso de rival do kickboxing no UFC

Pelo Glory, os atletas se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada lado. Justamente por isso, parte da comunidade do MMA projeta que o russo, caso seja contratado pelo UFC, pode 'fazer bonito' e representar risco para 'Poatan' no octógono. Contudo, o brasileiro frisa que não são todos os kickboxers que terão sucesso na organização e indica que é pouco provável encarar Vakhitov na nova modalidade.

"No MMA eu não sei. Depois que entrei no UFC, meio que parei um pouco de acompanhar o kickboxing. Se fosse no kickboxing, diria que ele seria talvez o campeão, o próximo campeão, mas no MMA não dá para saber. Acho muito difícil (lutar contra o rival). As pessoas às vezes confundem um pouco, olham minha história com a do Adesanya e acham que podem fazer a mesma coisa. Veja tudo que aconteceu comigo e com o Adesanya para termos essa história dentro do UFC. As pessoas acham que porque um ganhou de mim, o outro fez isso, que vai chegar aqui e acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo e com o Adesanya. Esses caras não são a gente, são diferentes", declarou Alex.

Registro de 'Poatan' no MMA

Alex Pereira, de 37 anos, se tornou campeão do peso-médio do UFC, em 2022, e, um ano depois, conquistou o cinturão dos meio-pesados. O brasileiro iniciou sua trajetória no MMA em 2015 e construiu um cartel composto por 11 vitórias, sendo nove por nocaute, e duas derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Israel Adesanya, Jamahal Hill, Jan Blachowicz, Jiri Prochazka (duas vezes) e Sean Strickland.