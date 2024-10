Alex Poatan mira enfrentar campeões em hipotético crossover entre UFC e boxe

O brasileiro não mencionou um nome específico, mas, ciente de que Dana White anunciou sua entrada no mundo do boxe, reforçou sua vontade de competir no tradicional esporte pela segunda vez na carreira. Mas, para seu sonho se tornar realidade, 'Poatan' precisa ter a autorização da liga.

"37 anos de idade já tenho, sou campeão do UFC, então teria que ser com um campeão do boxe. Fazendo um trabalho legal, lutaria com 110 quilos mais ou menos, 108, 110 quilos", declarou o campeão do UFC em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Helen Yee Sports'.

Registro de 'Poatan' no MMA

Alex Pereira, de 37 anos, se tornou campeão do peso-médio (84 kg) do UFC, em 2022, e, um ano depois, conquistou o cinturão dos meio-pesados. O brasileiro iniciou sua trajetória no MMA em 2015 e construiu um cartel composto por 11 vitórias, sendo nove por nocaute, e duas derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Israel Adesanya, Jamahal Hill, Jan Blachowicz, Jiri Prochazka (duas vezes) e Sean Strickland.