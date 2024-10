Rival de Ketlen Vieira no UFC 307, Kayla Harrison se oferece para ser reserva em luta de título

Adversária da brasileira Ketlen Vieira no card principal do UFC 307, neste sábado (5), Kayla Harrison está disposta a fazer qualquer coisa para lutar pelo cinturão peso-galo (61 kg) da organização. E, de acordo com a própria judoca americana, isso inclui aceitar substituir de última hora, em caso de necessidade, uma das protagonistas da próxima disputa de título, que está programada para acontecer no mesmo card para o qual a bicampeã olímpica está escalada.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', Kayla se colocou à disposição para ser reserva da disputa entre a campeã Raquel Pennington e a desafiante Julianna Peña, marcada para o 'co-main event' do UFC 307. Ainda de acordo com a lutadora americana, ela estaria disposta, inclusive, a competir duas vezes na mesma noite, caso seja necessário - apesar de improvável, já que dificilmente seria liberada pela Comissão Atlética responsável por regular o evento, sediado em Salt Lake City (EUA).