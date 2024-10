Renato Moicano detona critérios do ranking por não ganhar posições com vitória no UFC Paris

Considerado azarão nas principais casas de apostas, Renato Carneiro quebrou a banca no UFC Paris. Escalado para a luta principal do show, o brasileiro ampliou a ótima fase na empresa ao desbancar Benoit Saint Denis, atleta da casa, por nocaute técnico após interrupção médica. Entretanto, a performance dominante dentro no octógono não rendeu posições ganhas no ranking para o representante da 'American Top Team'. E não demorou muito para que 'Moicano' criticasse abertamente os critérios adotados para montar as listagens do Ultimate.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Renato demonstrou claramente sua insatisfação com a mais recente atualização do ranking desta terça-feira. Sem ganhar ou perder posições, o brasileiro permaneceu na 11ª colocação entre os pesos-leves (70 kg). Sem compreender os critérios, Moicano insinuou, inclusive, que pode ter sido 'boicotado' por ter criticado abertamente o presidente da França, Emmanuel Macron, em seu discurso pós-luta no UFC Paris.

"Essa é a primeira vez que eu vejo alguém destruir seu adversário e não subir no ranking. Eu acho que os jornalistas de MMA também amam o Macron", alfinetou o peso-leve brasiliense, através de sua conta oficial no Instagram.