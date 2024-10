Lutadora argentina se autointitula a Khabib Nurmagomedov do MMA feminino

No último sábado (28), Ailin Perez conquistou sua quarta vitória seguida no Ultimate, ao finalizar Darya Zheleznyakova no card preliminar do UFC Paris. Para alcançar tal marca, a atleta do peso-galo (61 kg) tem se utilizado de um forte jogo de grappling que coloca suas adversárias em dificuldade durante os combates. Por isso, a confiante lutadora argentina já se compara a um dos grandes nomes do MMA na história.

Na coletiva de imprensa pós-UFC Paris, Perez se autointitulou como a Khabib Nurmagomedov do MMA feminino, em alusão ao estilo de luta semelhante ao do russo, um dos 'GOATs' (maiores lutadores de todos os tempos) da modalidade. Assim como a argentina, o ex-campeão peso-leve (70 kg) do Ultimate também se valia do seu wrestling de alto nível para levar os adversários para o chão e, com enorme controle posicional, trabalhar no 'ground and pound' e em eventuais finalizações.

"Tem alguma dúvida (que eu sou a GOAT feminina)? Sou a (Khabib) Nurmagomedov da categoria (feminina), eu disse isso quando entrei, com dez quedas na minha primeira vitória. Vou continuar derrubando e sou a única que queda todas as oponentes", afirmou Perez, de acordo com vídeo publicado no canal 'Buiten De Kooi', no 'Youtube'.