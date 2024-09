Saiba como o trabalho da imagem elevou Renato Moicano ao posto de protagonista no UFC Paris

Cada vez mais, os esportes de combate têm aliado o âmbito esportivo ao ramo do entretenimento. Dentro do MMA, e consequentemente no UFC, não é diferente. Atento às tendências de mercado, Renato Carneiro pode dizer que mudou da água para o vinho e, através do trabalho de sua própria imagem, foi um dos lutadores que mais se beneficiou desta nova onda. O bom desempenho dentro do octógono e o aumento de popularidade fora dele fazem parte da fórmula que mudou o patamar da carreira de Moicano e o alçou ao posto de protagonista do UFC Paris deste sábado (28).

Com quase uma década de Ultimate nas costas, Renato iniciou sua trajetória nos pesos-penas (66 kg) e, apesar de despontar como um dos melhores do mundo na categoria, nunca atraiu tanta a atenção dos fãs. Anos depois, já na divisão dos leves (70 kg), o brasiliense decidiu mudar e adotar uma espécie de persona - que acabou se tornando uma virada de chave em sua carreira. Sem papas na língua e com um estilo 'sincerão', Moicano caiu nas graças dos fãs de MMA e obteve um verdadeiro 'boom' de exposição no UFC.

O momento, é claro, ajuda. Já que Renato, número 11 do ranking dos leves, vem embalado por três vitórias consecutivas. Sendo assim, com cada vez mais exposição, Moicano faz valer o ótimo momento e viraliza constantemente com discursos acalorados, palavrões e análises sem filtro. A forma adotada para se comunicar com os torcedores, seja pelas suas aparições na mídia especializada, nas redes sociais ou pela nova empreitada como apresentador de 'podcast', ao lado do amigo e também lutador Gilbert Durinho, tem tornado o atleta cada vez mais e mais popular.