UFC encaminha Bruno Bulldog vs Manel Kape para o último card de 2024

O card que fecha a temporada 2024 do Ultimate, agendado para o dia 14 de dezembro, contará com um duelo eletrizante pela categoria dos pesos-moscas (57 kg) masculina. Membros do top 15 do ranking da divisão, Bruno Silva, o 'Bulldog', e Manel Kape medem forças no UFC Tampa, na Flórida (EUA). A informação foi apurada e dada em primeira mão pela equipe de reportagem da Ag Fight, em contato com fontes próximas à situação.

Atual número 12 do ranking, Bulldog chega embalado para o confronto. Vindo de quatro vitórias seguidas, o brasileiro também tem colecionado bônus de Performances da Noite por conta de seu estilo agressivo dentro do octógono. Sendo assim, caso tenha o braço erguido, Bruno terá a chance de ouro de entrar no top 10 dos moscas, já que Kape atualmente figura na nona colocação. O atleta angolano vem de revés para Muhammad Mokaev em julho. Antes disso, porém, 'Starboy', como é conhecido, acumulava quatro triunfos consecutivos no Ultimate.

Revanche entre brasileiras

Além do embate entre Bulldog e Kape, o UFC Tampa já conta com outro grande confronto confirmado: a revanche entre Mackenzie Dern e Amanda Ribas, que coloca frente a frente duas top 10 da categoria dos pesos-palhas (52 kg). No primeiro duelo entre as duas, curiosamente também disputado na Flórida, em outubro de 2019, a judoca mineira dominou as ações do confronto e venceu a especialista em jiu-jitsu na decisão unânime dos juízes.