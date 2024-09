Chance de ouro! Tabatha Ricci enfrenta Yan Xiaonan no UFC China

Nona colocada no ranking peso-palha (52 kg) do Ultimate, Tabatha Ricci terá uma oportunidade de ouro para dar um salto significativo rumo ao topo da divisão. Isso porque, através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), a entidade anunciou que 'Baby Shark' - como a atleta brasileira é conhecida - enfrentará a ex-desafiante ao cinturão Yan Xiaonan no card do UFC China, que acontece no próximo dia 23 de novembro.

A faixa-preta paulista subirá no octógono para tentar manter o retrospecto perfeito desta temporada. Até o momento, Tabatha venceu os seus dois compromissos em 2024. Mais do que isso, um novo triunfo pode alçá-la ao top 3 da divisão dos palhas do UFC, uma vez que a lutadora chinesa ocupa a segunda posição no ranking.

Por sua vez, Xiaonan entrará em ação pela primeira vez desde que perdeu a oportunidade de se sagrar campeã do UFC. Em abril deste ano, a chinesa disputou o título peso-palha da organização contra sua compatriota Zhang Weili, atual detentora do cinturão, e acabou superada na decisão unânime dos juízes.