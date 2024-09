Treinador explica ausência do francês Ciryl Gane do UFC Paris: "Oportunidade melhor"

Neste sábado (28), o UFC desembarca novamente em Paris para promover o terceiro evento de sua história na capital da França. De forma surpreendente, pela primeira vez, o peso-pesado Ciryl Gane - um dos maiores astros do país europeu no MMA - não fará parte do card de uma edição francesa do Ultimate. Ausência esta que foi justificada por Fernand Lopez, treinador de 'Bon Gamin'.

Em entrevista ao canal 'Inside Fighting', do 'Youtube', Lopez revelou que a ideia inicial, de todas as partes, era que Gane competisse no UFC Paris, marcado para o dia 28 de setembro. Porém, de acordo com o treinador, os planos mudaram quando uma nova - e melhor - oportunidade foi oferecida pela organização.

Vale destacar que o ex-campeão interino dos pesos-pesados havia sido escalado para atuar no card do UFC 308, que acontece no dia 26 de outubro em Abu Dhabi (EAU). No entanto, devido a uma lesão sofrida por seu adversário, o russo Alexander Volkov, o confronto entre eles deve ser disputado na edição de número 310, programada para dezembro, em Las Vegas (EUA).