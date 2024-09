Reforço de peso! UFC contrata ex-bicampeão do ONE Championship

Ex-bicampeão do ONE Championship, no peso-médio (93 kg) e meio-pesado (102 kg), Reinier de Ridder é o novo reforço do UFC. Apesar da contratação do holandês ainda não ter sido anunciada oficialmente pela organização, o próprio lutador - conhecido como 'The Dutch Knight' - confirmou os rumores, que haviam começado a circular na última terça-feira (24), através de seu perfil no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui).

A nova estrela do plantel do Ultimate ainda não possui data ou oponente definidos para sua estreia no principal evento de MMA do planeta. Em sua última apresentação, a primeira desde que deixou o ONE, onde construiu boa parte de sua carreira, De Ridder precisou de pouco mais de dois minutos de luta para derrotar Magomedmurad Khasaev, por nocaute técnico, no 'UAE Warriors 51', realizado em Abu Dhabi (EAU).

"Os rumores são verdadeiros! #UFC", anunciou Reinier de Ridder.