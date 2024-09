Kevin Christian e Alexia Thainara vencem no Contender e reforçam 'Esquadrão Brasileiro' no UFC

O 'Esquadrão Brasileiro' do UFC ganhou mais dois representantes na noite da última terça-feira (24). No sétimo episódio da oitava temporada do programa 'Contender Series', que tem como objetivo revelar novos talentos para o plantel do Ultimate, o meio-pesado (93 kg) Kevin Christian e a peso-palha (52 kg) Alexia Thainara fizeram bonito e conquistaram seus contratos com a principal organização de MMA do mundo.

Primeira a entrar em ação no octógono do Apex, em Las Vegas (EUA), Alexia - também conhecida como 'Burguesinha' - dominou a compatriota Rose Conceição e saiu vencedora na decisão unânime dos juízes após três rounds de disputa. A lutadora carioca, de 26 anos, chega ao UFC credenciada por um cartel profissional no MMA que agora soma 11 vitórias e apenas uma derrota.

Por sua vez, Kevin garantiu sua vaga no UFC após conquistar uma vitória de virada, por finalização, sobre o italiano Francesco Mazzeo. Depois de encontrar dificuldades para impor seu jogo, o gigante brasileiro, de 2m de altura, encaixou um triângulo bem justo que lhe deu a oportunidade de também esticar o braço do seu adversário, que, sem alternativas, foi obrigado a bater em desistência, restando poucos segundos para o fim do segundo round.