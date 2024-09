Ex-campeão do UFC, Sterling elege Diego Lopes como rival ideal para chegar ao topo

Aljamain Sterling entraria em ação no dia 5 de outubro contra Movsar Evloev. Mas a poucas semanas do compromisso, o americano foi obrigado a se retirar do UFC 307, em Utah (EUA) após anunciar que sofreu uma lesão. A expectativa é de que o ex-campeão peso-galo (61 kg) do Ultimate esteja apto a competir novamente em dezembro. E, caso o wrestler russo não tope novamente o duelo ou já esteja com outro desafio marcado, 'The Funk Master', como é conhecido, volta sua atenção para outro alvo na categoria dos pesos-penas (66 kg): Diego Lopes.

Em entrevista ao canal do Youtube 'The Schmo', Sterling exaltou a rápida trajetória do brasileiro rumo ao estrelato. Em sua mais recente aparição, Diego desbancou Brian Ortega no card principal do Noche UFC e, com isso, assumiu a terceira colocação do ranking dos penas. A posição atual que o especialista em jiu-jitsu ocupa também desperta ainda mais o interesse de 'Aljo', que, atualmente está na nona posição da listagem, busca alcançar o pelotão de elite o quanto antes.

"Fazendo muita fisioterapia agora, tentando ficar saudável para lidar com a lesão. Tenho que me manter em forma caso o Movsar decida aceitar a luta em dezembro. Quero ter certeza que estarei pronto em dezembro, seja contra ele ou outra pessoa. Estarei pronto. Não sei (quem faria sentido além dele). Talvez o Diego Lopes. Por uma batalha pelo número 3 (do ranking). A ascensão do Diego ao estrelato, sua ascensão no esporte e no UFC foi enorme e nada menos que inspiradora, para ser sincero. Estou feliz pelo cara. Se estamos falando da próxima melhor luta, se o Movsar recusar. Se me dessem a opção, sempre quis o Brian Ortega para chegar próximo do topo, e agora o cara mais perto dali (topo) é o Diego Lopes. Risco vs recompensa. Se vou arriscar, é por esse cara que arriscaria", destacou o americano.