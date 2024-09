Presidente do BKFC expõe plano de Conor McGregor lutar no boxe sem luvas

Diante do impasse em relação à volta de Conor McGregor ao octógono do UFC, o futuro do lutador irlandês passou a ser bastante questionado, com parte da comunidade das lutas apostando no fim de sua carreira. Mas, ao que parece, 'Notorious' ainda pensa em competir durante algum tempo, inclusive em outra modalidade, quando já não fizer mais parte do plantel de atletas do Ultimate. Pelo menos é o que projeta David Feldman, presidente do Bare Knuckle FC, evento de boxe sem luvas do qual o astro do MMA é co-proprietário.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', Feldman abriu o jogo e contou que, durante suas conversas com McGregor, o lutador irlandês deixou claro seu interesse em se aventurar no boxe sem luvas do 'BKFC' após encerrar seu vínculo com o UFC. Vale lembrar que o ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do Ultimate ainda possui duas lutas restantes no seu contrato - que possui cláusula de exclusividade - com a entidade presidida por Dana White.

"A não ser que ele seja o melhor vendedor do mundo, as conversas que tivemos foram tipo: 'Eu vou lutar aqui'. E eu fico tipo: 'Sim, ok'. Ele (disse): 'Vou lutar aqui'. Eu respondo: 'Por que você não lutaria aqui?'. Porque você tem igualdade nas ações da companhia e se você lutar aqui, você provavelmente vai ganhar mais dinheiro do que em qualquer outro lugar no mundo, por causa do que vai fazer pela empresa. Então, eu realmente acredito no que você disse - eu acho 100% que ele lutará aqui", afirmou Feldman.