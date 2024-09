McGregor discorda de pedidos por aposentadoria de Anthony Joshua após nocaute no boxe

No último sábado (21), Conor McGregor, fã de boxe, marcou presença no 'Wembley Stadium', em Londres (ING), para assistir a luta entre Anthony Joshua e Daniel Dubois e ficou impactado. No ringue, 'DDD' não tomou conhecimento de 'AJ' e nocauteou no quinto round. Imediatamente, parte da comunidade dos esportes de combate pediu a aposentadoria do ex-campeão mundial, mas o irlandês discordou veementemente.

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'The Stomping Ground', McGregor, chateado com a derrota de 'AJ', defendeu o britânico. De acordo com o ex-campeão do UFC, o veterano, de 34 anos, não está acabado, logo não precisa se aposentar. É bem verdade que, no ringue, Joshua foi dominado por Dubois, sofrendo knockdowns antes de ser nocauteado. Mas o irlandês, que acompanha a carreira do atleta, aposta que ele, insatisfeito com sua performance e motivado pelas críticas, tem tudo para se recuperar na sequência e dar a volta por cima no boxe.

"AJ é o número um. Este é seu oitavo show em um estádio. Ele é uma lenda para sempre. Ele o pegou, se manteve firme, mas foi para frente e foi acertado. É apenas boxe. Você é acertado e depois acerta alguém. É claro que ele pode voltar, com certeza. Dubois não tinha pressão nos ombros. Muito calmo, muito composto e isso foi visível", declarou o lutador.