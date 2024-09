Charles Do Bronx absolve Chandler por pausa na carreira à espera de McGregor

A novela protagonizada por Conor McGregor e Michael Chandler no UFC não teve um final feliz para o americano. Tudo porque, o veterano, depois de muito esperar pelo retorno de 'Notorious', desistiu de sua tão sonhada luta e aceitou enfrentar Charles Oliveira em novembro, em Nova York (EUA). Ciente da história entre os atletas, o brasileiro deu seu parecer sobre a mudança de postura de 'Iron'.

Fora de ação desde 2022, Chandler foi um dos treinadores do TUF 31, programa filmado no início de 2023, ao lado de McGregor, e se esperava que o duelo entre eles ocorresse no final da temporada. Em busca de tornar a luta dos seus sonhos em realidade, o americano esperou quase dois anos pela volta do rival, algo que não aconteceu, e foi criticado por parte da comunidade do MMA por pausar sua carreira.

Mas, em entrevista ao site 'MMA Fighting', 'Do Bronx' não condenou Chandler por esperar tanto tempo por um duelo que mudaria sua vida e a de sua família para melhor. Apesar do afastamento, McGregor segue sendo o maior nome do UFC. Portanto, a posição do ex-campeão do peso-leve (70 kg) não surpreende. O brasileiro também classifica 'Notorious' como a luta dos seus sonhos.