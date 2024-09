McGregor 'acata' decisão de Dana e projeta retorno ao UFC em 2025 contra Chandler

Depois de muito insistir para voltar a lutar no UFC na reta final de 2024, Conor McGregor, fora de ação desde 2021, parece ter acatado a decisão de Dana White em preservá-lo. No último sábado (21), o irlandês, fã de boxe, marcou presença no 'Wembley Stadium', em Londres (ING), para assistir o duelo entre Daniel Dubois e Anthony Joshua e abordou seu próximo passo na maior organização de MMA do mundo.

Após conversar com o cartola, McGregor, antes insatisfeito com a demora do UFC em definir seu futuro, cravou que seu retorno acontecerá em 2025 e deixou claro seu interesse em enfrentar Michael Chandler. Vale destacar que a volta do irlandês à empresa poderia ter acontecido em junho, mas foi adiada. Na ocasião, 'Notorious' lutaria contra o rival, porém deixou o combate devido a uma lesão.

Agora, o americano, que havia optado por pausar sua carreira em busca do duelo contra Conor, desistiu de enfrentá-lo e aceitou encarar Charles 'Do Bronx' novamente, em novembro. É bem verdade que, mesmo sem uma data definida para voltar a lutar, o ex-campeão do UFC segue de olho em 'Iron', o aponta como adversário ideal e garante que estará em condição de competir em alto nível contra os tops.