Jake Paul impõe condição para deixar de criticar Dana White sobre pagamento dos lutadores

Nos últimos anos, Dana White e Jake Paul construíram uma relação repleta de animosidade, com direito a frequentes trocas de farpas. Desafetos públicos, a dupla tem como principal discordância a questão salarial aplicada dentro do UFC. Na visão do jovem pugilista, o Ultimate deveria pagar bolsas mais generosas aos seus atletas - sobretudo para aqueles que estão no início da caminhada na empresa. Após cobrar o dirigente inúmeras vezes, o influencer prometeu se calar com relação ao assunto caso o cartola cumpra uma condição.

Em recente edição do podcast 'BS', em seu canal no Youtube, Jake Paul garantiu que caso Dana White suba o salário inicial de sua liga para 50 mil dólares (R$ 275 mil), deixaria de criticá-lo sobre o tema. A mudança, porém, é pouco provável, já que representaria quatro vezes o valor da bolsa atual concedida aos atletas em início de contrato na organização. Para além dos valores, o youtuber já chegou a surpreender e elogiar o papel do cartola na construção da marca dominante do Ultimate, em um raro elogio.

"A única coisa que eu realmente pedi foi para que o salário mínimo dos lutadores, que é de 12,5 mil mudasse para 50 mil. Isso para que os lutadores que precisam trabalhar em múltiplos empregos, se lutassem uma vez ao ano, ainda assim conseguiriam viver disso e se lutassem duas vezes ao ano, fariam 100 mil, o que é ótimo. Mas agora, se eles lutam uma vez ao ano, é 12,5 mil, duas vezes daria 25 mil. Então esse é meu único pedido de mudança para o Dana. E isso só custaria 20 milhões ao UFC anualmente. Parece que vocês fizeram três, quatro bilhões de dólares. Por que não dar um pouco mais aos lutadores? São apenas 20 milhões. Essa é minha principal queixa. Faça essa mudança e eu calarei a p*** da minha boca", destacou Jake Paul.