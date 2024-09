Daniel Dubois aplica nocaute brutal em Anthony Joshua no boxe

Daniel Dubois justificou a fama de ser um dos lutadores mais temidos do boxe. No último sábado (21), em luta realizada no 'Wembley Stadium', em Londres (ING), o atleta enfrentou Anthony Joshua e não tomou conhecimento, vencendo por nocaute no quinto round. Sendo assim, o boxeador defendeu o cinturão do peso-pesado da IBF (Federação Internacional de Boxe) pela primeira vez.

Em uma das lutas de boxe mais aguardadas do ano, o que se viu não foi uma batalha e sim uma dominação. Já no primeiro round, Dubois mostrou que seria um problema para Joshua. Tanto que o atleta aplicou um knockdown no adversário. No segundo assalto, Daniel manteve o ritmo e seguiu castigando Anthony, que pouco fez. A terceira parcial foi mais do mesmo, com Dubois perseguindo Joshua no ringue. O lutador lançou os golpes mais efetivos e, novamente, derrubou o oponente. Inclusive, 'AJ' foi salvo pelo gongo.

No quarto round, Dubois também esteve perto de definir a luta. Apesar de estar em situação delicada no ringue, Joshua levou perigo para Daniel ao acertá-lo com um upper. No quinto assalto, Joshua apresentou melhora e aplicou uma boa sequência de socos no adversário, fazendo o mesmo recuar. Sem se desesperar, Dubois contra-atacou de forma potente e precisa, levando o oponente à lona de forma definitiva. Como o veterano foi incapaz de responder à contagem, o árbitro encerrou o duelo.