Dirigente afirma que evento da PFL custará mais que o UFC 306; Dana White responde

"Acho que você tem a luta masculina mais interessante e a luta feminina mais interessante do ano. Acredito que este é o maior evento possível no MMA. O UFC é a maior empresa, mas estamos organizando o maior evento. Queremos mostrar aos fãs que podemos oferecer um produto tão bom ou melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. O custo desse evento é astronômico. Dana falou que seu evento na Esfera custou 20 milhões de dólares. Este é maior. Os lutadores ganham mais, o card terá mais lutas grandes sendo anunciadas. Esse custo para nós é maior do que o custo dele para a Esfera", declarou o cartola.

Resposta de Dana

Ao tomar conhecimento da afirmação do presidente da PFL, Dana White, na coletiva de imprensa pós-Contender Series, realizada na última terça-feira (17), fez pouco caso. Tanto que o líder do UFC, rindo, deu a entender que não seria vantajoso para a organização rival gastar tanto dinheiro na realização e promoção de um show com Ngannou, Problema, Cris Cyborg, Larissa Pacheco como principais destaques.

"Quem? Eu nem sabia quem ele era até você dizer isso. O que ele disse? Ele gastou mais? Parece uma boa ideia. Bom para ele. Boa sorte, espero que tudo dê certo", concluiu o presidente do UFC.

Card do grandioso evento da PFL até o momento:

Francis Ngannou vs Renan Problema