Dana White abre as portas para Diego Lopes servir de reserva em disputa de título no UFC 308

Depois de superar Brian Ortega no card principal do 'Noche UFC', no último sábado (14), e chegar à quinta vitória consecutiva na organização, o peso-pena (66 kg) Diego Lopes se ofereceu para servir como reserva na próxima disputa de título da categoria, marcada para o dia 26 de outubro, em Abu Dhabi (EAU), entre o campeão Ilia Topuria e o desafiante Max Holloway. E ao que tudo indica, o desejo do lutador brasileiro radicado no México será atendido.

Na coletiva de imprensa pós-show, Dana White indicou que deve acatar o pedido de Diego Lopes, caso a vaga de suplente na disputa pelo cinturão peso-pena no UFC 308 seja realmente do interesse do brasileiro. O prestígio do atleta natural de Manaus (AM) com o 'chefão' do Ultimate se explica pela sua rápida ascensão na liga.

Depois de estrear no Ultimate com derrota para o russo Movsar Evloev, em luta que aceitou de última hora, em maio de 2023, Diego engatou uma sequência positiva de cinco vitórias em pouco mais de um ano na organização. Além do sucesso dentro do octógono, o 'brasileiro mexicano' também se destaca fora dele, se tornando um fenômeno de popularidade que, rapidamente, conseguiu estrelar grandes eventos, como as edições numeradas 295, 300, 303 e agora o 'Noche UFC'.