Norma Dumont minimiza pressão de lutar contra mexicana no Noche UFC

"Absolutamente não. Vamos lutar eu e a Irene. Meu foco é esse. Já tinha aceitado lutar contra a Irene dentro do México em fevereiro. Aí sim, o peso seria gigantesco. Além da questão do ar, a torcida seria 100% dela. Aqui, óbvio que a torcida preferencialmente será do México, mas acredito que terá muitos americanos e Las Vegas é a minha casa. Já lutei várias vezes, então não acredito que vou sentir essa hostilidade do público", declarou a lutadora.

Registro de Norma no MMA

Norma Dumont, de 33 anos, é uma das principais lutadoras do Brasil no MMA atual. A mineira iniciou sua trajetória no esporte em 2016 e estreou no UFC em 2020. Atualmente, a atleta é a oitava colocada no ranking do peso-galo da companhia. Em sua carreira, 'The Immortal' venceu 11 lutas e perdeu duas vezes. Seus principais triunfos foram sobre Aspen Ladd, Felicia Spencer, Germaine de Randamie e Karol Rosa.