Diego Lopes revela diferencial para vencer batalha contra Brian Ortega no UFC 306

"Tivemos bastante tempo para termos uma boa preparação. Acho que daremos uma boa luta e estou pronto para isso. É uma luta bastante equilibrada, temos estilos muito parecidos. A única diferença é que acho que sou um pouco mais agressivo. Acho que isso pode ser um diferencial para essa luta", declarou o atleta em entrevista exclusiva à Ag. Fight.

Registro de Diego no MMA

Diego Lopes, de 29 anos, é um talento do MMA e está em alta no UFC. O atleta é o 13º colocado no ranking do peso-pena da companhia e é especialista em jiu-jitsu. Tanto que o profissional é o responsável por aperfeiçoar o grappling de Alexa Grasso, campeã do peso-mosca (57 kg) da empresa. No esporte desde 2012, o manauara venceu 25 lutas, sendo 22 pela via rápida (12 por finalização e dez por nocaute), e perdeu seis vezes. Seus principais triunfos foram sobre Dan Ige, Pat Sabatini e Sodiq Yusuff.