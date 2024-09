Diego Lopes exalta carinho e apoio do povo mexicano após início difícil

"No começo, acho que o diferencial para tudo isso foram as minhas lutas no regional. Na primeira e segunda lutas era um pouco difícil. É normal. O cara vai lutar em outro lugar, a pessoa não é bem recebida. Mas, pouco a pouco, o pessoal foi ganhando admiração pelo meu trabalho. Então, da minha primeira luta que eu fiz no México, que ninguém sequer gritou meu nome, para as três próximas lutas que aconteceram, o público já era dividido, porque tinham pessoas que gostavam muito do meu trabalho", relembrou Lopes.

'Adotado' pelo México

Agora, apontado como uma das grandes promessas do peso-pena (66 kg) do Ultimate, Diego Lopes se tornou, definitivamente, um deles para o público mexicano. Prova disso é que o manauara - que faz questão de representar os dois países e dar entrevistas tanto em português, quanto em espanhol - foi escalado para atuar no card do UFC 306, também chamado de 'Noche UFC', que acontece neste sábado (14), na 'Esfera', em Las Vegas (EUA) - um evento que homenageará o Dia da Independência do México.

"Quando eu cheguei no UFC, ter o carinho e o apoio de todo o pessoal do México foi mais fácil. Tanto que hoje eu ganhei um lugar no card que é do Dia da Independência do México, um card histórico, que vai estar repleto de pessoas que nasceram no México, e acho que, representando o México, eu sou o único que não nasci lá. Isso é muito importante para mim", destacou o peso-pena.

Diego Lopes no Noche UFC

Neste sábado, Diego Lopes terá a oportunidade de testar sua popularidade com os fãs do México. Pelo card principal do 'Noche UFC', o peso-pena brasileiro medirá forças com o americano de ascendência mexicana Brian Ortega. Resta saber quem o público presente, que deverá ser composto em grande parte por fãs do país latino-americano, escolherá apoiar nesta disputa.