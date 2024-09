Cejudo expressa interesse em enfrentar O'Malley caso rival perca no UFC 306

Mesmo vivendo má fase no MMA, Henry Cejudo não se deixa abater pelas duas derrotas seguidas e tem um alvo em mente. Em busca de grandes lutas, o veterano adianta que estará atento ao UFC 306, evento que acontece neste sábado (14), em Las Vegas (EUA), principalmente ao combate entre Sean O'Malley, campeão do peso-galo (61 kg), e Merab Dvalishvili.

Em seu podcast 'Pound 4 Pound', o ex-campeão do UFC expressou o interesse em enfrentar 'Sugar', caso este perca a luta para o georgiano e seu reinado na categoria. Inclusive, essa não foi a primeira vez que Cejudo mencionou O'Malley como um potencial oponente. Vale pontuar que os tops do peso-galo são desafetos e constantemente trocam provocações de forma pública.

Como foi derrotado justamente por Merab, em fevereiro, 'Triple C', sem titubear, cravou que o atleta também vencerá o campeão do peso-galo na base da pressão e do wrestling. Portanto, se sua previsão se concretizar, Cejudo já se colocou à disposição do UFC para resolver as diferenças com O'Malley na sequência dos eventos.