André Mascote mira encerrar jejum de nocautes contra Lipe Detona no UFC Vegas 97

"Tem uma coisa que em todas as minhas lutas quase sai, mas não sai, que é a finalização. Se vier, eu vou ficar bem entusiasmado. Seria a primeira. Em todas as minhas lutas, eu ataco finalização, encaixo, mas não deu certo. Então, se vier (uma finalização) vai ser uma coisa que eu vou ficar feliz. Mas para essa luta, em especial, eu quero nocautear. Mostrar para a galera que eu tenho poder de nocaute e que aquela luta que eu ganhei nos pontos foi só um detalhe", declarou André.

Velhos conhecidos

Para alcançar seu objetivo, André terá pela frente um velho conhecido. Atletas da mesma geração, os caminhos dos dois já se cruzaram anteriormente, ainda que não diretamente.

"Ele lutou com um amigo meu de treino, o Hugo Paiva, no LFA, assisti de perto. Ele venceu, então agora eu quero descontar. Nós já nos conhecemos. Não temos rivalidade nem nada. Assisti a luta com o Hugo e outras lutas dele, sempre acompanhei ele. É um adversário já conhecido", recordou.

Promessas do MMA nacional, André Lima e Felipe dos Santos se enfrentam neste sábado, pelo card do UFC Vegas 97. Aos 25 anos de idade, Mascote possui um cartel invicto de nove vitórias no mesmo número de confrontos disputados. Já Lipe Detona, de 23 anos, soma oito triunfos, um 'no contest' (sem resultado) e uma derrota na carreira.