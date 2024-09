Novo contratado, Djorden Santos relembra início no MMA e promete "guerra" no UFC

"E o Malvado, naquela época, já era um cara mais estruturado. Às vezes ele me levava para comer na casa dele, fazia uns hot-dog, me ajudava muito. Ele via que eu tinha muita dificuldade e às vezes me pegava, a gente ia na churrascaria e ele pagava. E depois veio o Guizão, o Guilherme, lá da Full House BH. A galera me acolheu, me deu uma casa para morar e aí minha história foi sendo escrita por Deus", contou o novo contratado do UFC.

Cartão de apresentação

Ainda desconhecido do grande público, Djorden passará a ter sua carreira acompanhada por muitos fãs do MMA, especialmente no Brasil. Sendo assim, o atleta da 'Bonfim Brothers' prometeu mostrar dentro do octógono do UFC a mesma vontade que fez com que o presidente da entidade, Dana White, rasgasse elogios ao lhe contratar via Contender Series.

"Minha marca no octógono é a guerra. Como meu empresário falou, é 220, é cortando giro, sem parar. Eu sou um cara que gosto de lutar MMA, tenho uma vivência boa no boxe, no jiu-jitsu, treino muay thai, treino MMA. Nossa base hoje em dia em Brasília é o boxe, mas eu não deixo de manter meu MMA ativo. Se o cara vem para me derrubar, eu vou fazer o contra-jogo dele, vou fazer o jogo dele, foi o que aconteceu hoje (terça-feira). O cara veio para me derrubar, não conseguiu, no segundo round eu consegui derrubar ele. Eu sou um cara que vai vir para cortar giro e se você não estiver preparado para suportar essa pressão, com certeza você vai cair", concluiu.

Aos 27 anos, Djorden Santos soma, até o momento, dez vitórias - sete delas pela via rápida - e apenas uma derrota no cartel como lutador profissional de MMA. Seu único revés na carreira ocorreu em janeiro de 2019, há mais de cinco anos, quando foi superado por Cristian Torres, na decisão dos juízes, no evento 'Titan FC'.