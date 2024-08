Em alta no UFC, Caio Borralho explica parceria com estilista

Parceria continua

E se enganou quem pensou que a parceria entre Caio e Philipp Plein foi específica para a luta contra Cannonier. De acordo com o brasileiro, o estilista foi surpreendido positivamente com a repercussão de sua vitória e, consequentemente, com a exposição da própria marca. Sendo assim, o atleta sinalizou que esse foi apenas o início de uma relação profissional de sucesso. Tanto que Borralho, empolgado, adianta que vai se apresentar cada vez mais estiloso para lutar no UFC.

"Com o UFC postando e tudo mais, ele gostou muito. Na entrevista, sentei com o pé para cima mostrando o tênis, a roupa, valorizei bastante a parceria. Ele gostou muito e já ligou para a gente voltar para levar mais algumas peças de roupa. Acho que é uma parceria que vai se estender bastante. Acho que vai crescer cada vez mais e agora vocês vão ter que me aguentar bonitão chegando na luta", concluiu o lutador.

Registro de Borralho no MMA

Caio Borralho, de 31 anos, é um dos destaques da nova geração do MMA nacional. O brasileiro iniciou sua trajetória no esporte em 2014, participou do 'Contender Series' e estreou no UFC em 2022. Pela organização, 'The Natural' está invicto, com sete triunfos, sendo os principais sobre Abus Magomedov, Jared Cannonier e Paul Craig. Atualmente, o atleta é o 12º colocado no ranking do peso-médio. Na modalidade, o lutador possui um cartel composto por 17 vitórias e uma derrota.