Contratado pelo UFC, Marco Túlio relembra decisão de largar a faculdade para seguir no MMA

O peso-médio (84 kg) Marco Túlio precisou de duas vitórias no 'Contender Series' para convencer Dana White do seu potencial. Na noite da última terça-feira (27), o brasileiro nocauteou Matthieu Letho Duclos e conquistou seu tão sonhado contrato com o UFC. E a chegada do atleta da equipe 'Chute Boxe Diego Lima' no maior evento de MMA do planeta provou que suas escolhas no passado foram acertadas.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), Marco Túlio relembrou seu início nas artes marciais e destacou sua caminhada até chegar ao UFC. Mineiro de Uberlândia, o recém-contratado lutador do UFC começou a treinar junto com o conterrâneo Daniel Willycat - seu parceiro de equipe na Chute Boxe Diego Lima hoje em dia - com o objetivo de emagrecer, mas logo se apaixonou pelo mundo das lutas e vislumbrou um futuro no MMA.

Ainda no início da fase adulta, Marco precisou tomar uma decisão que ditaria o rumo da sua vida: continuar na faculdade e apostar em um emprego fora do mundo das lutas ou se render à paixão pelas artes marciais e confiar no seu potencial como lutador profissional. E, ao que parece, a escolha feita pelo peso-médio rendeu frutos.