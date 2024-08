Kamaru Usman provoca Belal Muhammad e aumenta rivalidade: "Tudo que faz, faço melhor"

Kamaru Usman é apontado por boa parte de fãs e imprensa especializada como um dos maiores meio-médios (77 kg) da história. E, mesmo aos 37 anos de idade, parece disposto a retomar o posto de campeão da categoria dentro do Ultimate. E prova disso são as provocações diretas feitas para Belal Muhammad, atual detentor do cinturão da organização. Sem papas na língua, o nigeriano alfinetou o americano de ascendência palestina ao questionar suas habilidades dentro do octógono.

Em recente participação no podcast 'Pound 4 Pound', ao lado de Henry Cejudo, Usman elegeu Belal como uma "versão não tão boa de mim mesmo". Os atletas realmente possuem estilos similares, com base no wrestling e na pressão imposta aos adversários. Apesar de 'Remember The Name' ter recentemente 'quebrado a banca' e vencido Leon Edwards de maneira dominante, Kamaru não parece impressionado e está disposto a provar seu ponto dentro do octógono.

"Cara, você é meio que uma versão não tão boa de mim mesmo. Você é tipo - tudo que ele faz, eu faço melhor. Ele diz: 'Ah, eu fiz o que você não conseguiu, derrotei o Leon Edwards'. Eu tenho uma vitória contra o Leon Edwards. E na segunda luta, eu dominei o Leon Edwards até que o raio caiu e ele acertou aquele chute. Se tornar o novo campeão, isso sobe à sua cabeça. É como tomar sua primeira cerveja. De repente, você está falando de maneira imprudente com todo mundo", alfinetou o wrestler nigeriano.