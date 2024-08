Umar Nurmagomedov rebate Merab após rival insinuar favorecimento: "Pare de chorar"

Ao que tudo indica, está surgindo uma nova rivalidade no pelotão de elite dos pesos-galos (61 kg). Com a rápida ascensão de Umar Nurmagomedov na categoria, Merab Dvalishvili, número 1 do ranking e próximo desafiante ao título, insinuou que o prospecto russo estaria sendo favorecido pela empresa por conta de seu parentesco com Khabib Nurmagomedov. E não demorou muito para que o wrestler do Daguestão rebatesse a alfinetada do atleta georgiano, aumentando ainda mais o clima de tensão entre a dupla.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Umar respondeu às acusações citando exemplos de campeões recentes da categoria que obtiveram o almejado title shot com um número de lutas similar ao seu na organização. Invicto no MMA profissional, o primo de Khabib já disputou seis combates no Ultimate, enquanto Dvalishvili já entrou em ação 12 vezes pela empresa - o dobro de experiência para alcançar uma disputa pelo cinturão.

"Yan lutou pelo título depois de seis vitórias. O'Malley depois de quatro vitórias. Merab poderia ter lutado pelo título com o 'Aljo' no ano passado. Você tem que parar de chorar. Você está apenas assustado porque eu vou tomar tudo de você", provocou o membro do clã Nurmagomedov, em sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter).