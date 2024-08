Primo de Khabib abre as portas para luta contra Deiveson para definir próximo desafiante ao cinturão

No último sábado (3), em Abu Dhabi (EAU), Umar Nurmagomedov venceu Cory Sandhagen e cresceu no peso-galo (61 kg) do UFC. Invicto no MMA, o primo de Khabib Nurmagomedov agora é o segundo colocado no ranking da categoria e está próximo de disputar o cinturão dela. Mas Deiveson Figueiredo, que também vem bem na divisão, pode atrapalhar o russo. Com tal cenário, o atleta se posicionou.

Vale destacar que, atualmente, Umar possui seis vitórias no UFC, apenas uma diante de um top-5 do peso-galo, enquanto o brasileiro é ex-campeão do peso-mosca (57 kg), o número cinco na atual divisão e está invicto nela com três triunfos sobre lutadores relevantes. É bem verdade que o russo, confiante de que fez por merecer a chance de disputar o cinturão da categoria, já pediu pela oportunidade. Mas, caso seja necessário encarar Deiveson para sacramentar tal posto, o primo de Khabib abriu as portas para o desafio.

"É uma luta muito interessante. Eu sempre o vi como um oponente. Se o UFC disser que temos que lutar, eu definitivamente vou considerar lutar com ele", declarou o atleta na coletiva de imprensa pós-UFC Abu Dhabi.