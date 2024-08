Luta entre brasileiros é cancelada às vésperas do UFC Vegas 95

Programado para este sábado (10), o card do UFC Vegas 95 sofreu uma baixa a poucos dias de sua realização. E o desfalque é lamentando diretamente pelo público brasileiro, já que o embate colocaria frente a frente dois competidores do MMA nacional. Com problemas médicos, Allan 'Puro Osso' foi impossibilitado de competir e, por isso, sua luta contra o compatriota Jafel Filho foi cancelada e retirada do evento com sede no 'Apex'.

O que aconteceu

A informação foi divulgada através do site oficial do Ultimate. Sem entrar em detalhes ou revelar a natureza de uma eventual lesão sofrida pelo atleta da 'Chute Boxe Diego Lima', a empresa frisou que o combate foi retirado do evento. A tendência é que Jafel Filho não tenha um adversário escalado para substituir Allan e, assim, fique sem luta.