Campeã mundial de boxe abre as portas para superluta contra Amanda Nunes

"Definitivamente. Se Jake faz as coisas que faz no MMA, eu não me importo. Eu sou uma lutadora. Adoro lutar e, se isso fizer as mulheres crescerem no esporte, por que não?", declarou a atleta na coletiva de imprensa pós-luta.

Registro de Serrano nos esportes de combate

Amanda Serrano, de 35 anos, é um dos destaques do boxe feminino. No esporte desde 2009, a porto-riquenha conquistou títulos expressivos e construiu um cartel composto por 47 vitórias, duas derrotas e um empate. No MMA, 'The Real Deal' venceu as três lutas que disputou.