Pan-2031: Rio/Niterói promete nova linha de metrô e despoluição da Baía

Tem uma meta de 2033. Lembrando sempre que Niterói cumpriu, que fez concessão do serviço. Temos muita possibilidade de antecipar porque são dois anos, em relação à Baía de Guanabara. E a linha 3 do metrô já tem pré-projeto e estudo. Realmente, são dois projetos viáveis.

Rodrigo Neves

Neves refere-se ao Marco Legal do Saneamento, que aponta que a Águas do Rio tem até 2033 para universalizar o esgotamento sanitário, ou seja, coletar e tratar o esgoto de 90% da população, em todos os 27 municípios em que a concessionária atua, que inclui as cidades presentes no entorno da baía. O investimento vai somar R$ 12 bilhões, segundo publicação da própria concessionária.

O Brasil está unido em torno da candidatura Rio/Niterói (...). Vamos realizar Jogos Pan e Parapan-Americanos de muita qualidade. A estrutura está pronta, é muito o que precisa fazer, e são estruturas provisórias. Vamos poder dar muito foco no esporte e no legado também. Poder entregar a linha 3 do metrô, esse desafio que integra as cidades de Rio, Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.

Eduardo Paes

A linha 3 do metrô, que ligaria o Rio a Nierói e São Gonçalo, é outro sonho antigo. Projetos são debatidos desde o fim da década de 60. Em 2023, o Governo lançou um edital para estudo de viabilidade para a construção do ramal.

Acho que o interessante desses grandes eventos esportivos é que se coloca metas ousadas, e passa a ser cobrado por essas metas ousadas. Tenho certeza que, nos próximos anos, vamos nos divertir muito com as obras da linha 3, com estruturas temporárias, antecipação de metas... É como uma prova olímpica.

Eduardo Paes

Questionado sobre a promessa da despoluição da Baía de Guanabara não cumprida para a Rio-2016, o prefeito carioca rebateu. "Outras tantas foram. A Absoluta maioria foi cumprida. O Rio entregou de legado muito mais daquilo que se comprometeu. Não tinha metrô até a Barra, VLT, Porto Maravilha, e a cidade soube se utilizar da realização desses Jogos Olímpicos para fazer uma transformação. Vai saber de novo".