Eliminação e pontos perdidos: pênaltis viram problema no São Paulo

O problema já vem desde o ano passado, quando o Tricolor acabou eliminado da Libertadores pelo Botafogo nos pênaltis. Durante o tempo normal, Lucas cobrou uma penalidade, mas bateu para fora.

Depois, o mesmo Lucas, que é o cobrador oficial, converteu no clássico contra o Corinthians. O camisa 7 estava para entrar em campo no lance em que Ferreirinha sofreu e cobrou o pênalti diante do Fortaleza.

Desde a eliminação para o Botafogo, o São Paulo tem apenas 40% de aproveitamento em pênaltis. Foram cinco cobranças e somente dois acertos.