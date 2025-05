Próximo adversário na Libertadores, São Paulo nunca perdeu para o Alianza Lima fora de casa

? Libertad-PAR



Três anos depois, os times voltaram a se enfrentar, novamente na fase de grupos. O jogo aconteceu no dia 18 de abril, pela quinta rodada da Copa Libertadores de 2007, no Estádio Alejandro Villanueva. Borges marcou o único gol da partida e garantiu a vitória do Tricolor.

Ao todo, foram cinco duelos entre São Paulo e Alianza Lima na história, com quatro vitórias do clube brasileiro e um empate.

Em 2025, o último encontro entre as equipes, no dia 10 de abril, no Morumbis, terminou empatado em 2 a 2, pela segunda rodada da competição continental. Ferreirinha marcou duas vezes para dar a vantagem para o São Paulo, mas Eryc Castillo e Kevin Quevedo buscaram o empate.