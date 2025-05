Palmeiras fica próximo de zerar DM, mas tem cautela por reforço de R$ 25 mi

O Palmeiras está próximo de "zerar" seu departamento médico pela primeira vez na temporada. O trio Mayke, Marcos Rocha e Raphael Veiga deve, inclusive, estar à disposição para o jogo de hoje contra o Vasco, pela sétima rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O técnico Abel Ferreira só tem um jogador no departamento médico: o zagueiro Micael. O defensor se recupera de um entorse no tornozelo esquerdo, sofrido no jogo contra o Fortaleza.

O português deve ter três "reforços" contra o Vasco: Mayke, Marcos Rocha e Raphael Veiga. Eles treinaram com o restante do elenco tanto sexta-feira quanto ontem e podem ganhar minutos no Mané Garrincha.