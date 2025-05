Dorival mira evolução defensiva no Corinthians e acha que Memphis "pode entregar mais"

A defesa do Corinthians voltou a falhar apesar da vitória por 4 a 2 contra o Inter. O treinador lamentou que os erros tenham aparecido em um bom momento da equipe na partida e tenta encontrar soluções.

"Eu acredito que sempre um desequilíbrio provoca essas situações. Temos que trabalhar mais comportamentos para minimizar essa situação. Foi no melhor momento da nossa equipe que tivemos um desequilíbrio, mas tivemos organização, criamos jogadas por dentro e por fora... Tudo isso é questão de tempo, a recuperação é curta e a preparação ainda menor. Não é simples, não", disse.

"Acho que aos poucos está sendo organizado. Nossa marcação se inicia com os nossos atacantes e termina com os últimos cinco homens da defesa. Volto a frisar que foram dois gols em jogadas que a bola estava nos nossos pés. Tomamos muitos gols nos últimos jogos? Talvez. Mas temos que trabalhar para melhorar essa margem e encontrar um caminho para melhorar essa questão, não só com os nossos atletas de defesa", acrescentou.

O resultado faz o time do Parque São Jorge voltar a vencer no Brasileirão e o coloca no sétimo lugar da tabela de classificação, com dez pontos conquistados.

O Corinthians agora volta suas atenções à Copa Sul-Americana. Na próxima terça-feira, a equipe enfrenta o América de Cali, na Neo Química Arena, pela quarta rodada da fase de grupos do torneio. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).