'Fenomenal' e 'te vejo no top 10': Fonseca encanta transmissão em vitória

A ?? is born.



Brazil have a new Fenômeno and his name is Joao Fonseca!



The 18-year-old qualifier beats No.9 seed Andrey Rublev 7-6(1) 6-3 7-6(5)@wwos ? @espn ? @eurosport ? @wowowtennis ? #AusOpen ? #AO2025 pic.twitter.com/lBYZunZEcq